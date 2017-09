Zoo začne projektovat pavilón pro slony

V plzeňské zoo vznikne do čtyř let pavilón pro slony indické za 300 až 350 miliónů korun. Expozice Sloni na Mži se připravuje deset let. Vyroste na 14 hektarech luk směrem na Radčice proti současnému areálu. Se stavbou by se mělo začít do dvou let, řekl ředitel městské zoo Jiří Trávníček.

(ČTK, zr)