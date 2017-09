Bude to dřina a výsledek je krajně nejistý. Čeští tenisté vyrazí zachraňovat Světovou skupinu Davis Cupu do nizozemského Haagu v sestavě Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Lukáš Rosol a Roman Jebavý. Hraje se od 15. do 17. září a kapitán Jaroslav Navrátil si pád do nižší divize nepřipouští.

Marek Burkert