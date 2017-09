V Kroměříži na řece Moravě vznikne do roku 2026 rekreační přístav, ve kterém by mělo kotvit sto až 120 plavidel. V první fázi do roku 2020 bude dokončeno přístaviště s kapacitou čtyř až šesti lodí.

Vyplývá to ze záměrů Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC).

(zr)