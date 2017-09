Cyklisté se dočkají stezky u Labe

PARDUBICE – Pardubičtí radní vybrali zpracovatele projektové dokumentace, podle níž by na území města měla vzniknout nová cyklistická stezka. Fungovat by měla jako sdružená pro pěší i cyklisty, pro které by znamenala snazší a bezpečnější cestu do Svítkova na levém břehu Labe.

(ner)