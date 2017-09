V hokejovém zákulisí se špitá o tom, že by Jaromír Jágr mohl nastoupit za Plzeň, kterou vede jeho někdejší spoluhráč Martin Straka. „Já to ale vidím jinak. V NHL začne sezóna za měsíc a nemyslím si, že by do té doby Jarda někde naskočil.

(tom, kez)