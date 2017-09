Důchodcům a dětem klesnou roční limity pro doplatky za léky. Hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let se od ledna sníží z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let na 500 korun.

Předpokládá to novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou včera podepsal prezident Miloš Zeman.

(ČTK)