Italský nezdvořák dostal tvrdý trest

NEW YORK/PRAHA – Je to horká italská hlava, ale tentokrát to vznětlivý tenista Fabio Fognini přehnal. Za nepřístojné komentáře vůči švédské sudí v zápase prvního kola US Open dostal mastnou pokutu 24 tisíc dolarů a k tomu byl vyloučen ze čtyřhry, kde s Bolellim postoupili do 3.

(bum)