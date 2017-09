Šafářová je v klidu a jde si za snem

NEW YORK/PRAHA

– Tři Češky mezi nejlepší šestnáctkou se na grandslamovém turnaji objevily naposledy při památném Wimbledonu 2014. Kromě Karolíny Plíškové a Petry Kvitové, která v noci na dnešek hrála o postup do čtvrtfinále proti Španělce Muguruzaové, se do čtvrtého kola US Open nenápadně vmáčkla také Lucie Šafářová.

(bum, ČTK)