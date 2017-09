Boje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS) v Sýrii možná do konce října skončí a svět se musí zaměřit na svobodné volby v Sýrii. Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura to řekl stanici BBC. V Sýrii se bojuje proti IS v Rakce a radikálové jsou stále ve východní provincii Dajr az-Zaur.

(zr, ČTK)