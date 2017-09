Chystá se nová linka

Z Mělnicka do Mladé Boleslavi by mělo jezdit v budoucnu mnohem více autobusů. Z tohoto regionu dojíždí do mladoboleslavské automobilky obdobně jako odjinud velké množství lidí.

„Hodně jich ale jezdí vlastními auty a naším cílem je dostat je do autobusů.

Radek Plavecký