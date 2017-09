Fotbal



Útočník Mbappé odchází z Monaka do Paris St. Germain, kde bude do konce sezóny hostovat. Poté by měl 18letý hráč do pařížského klubu přestoupit a podepsat s ním smlouvu na pět let. Přestupní částka by měla činit 180 miliónů eur (4,7 miliardy korun).