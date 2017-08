ABY ČLOVĚK ROZUMĚL ČLOVĚKU

Proč dělat z knížek filmy, když se dají přečíst? To je jako vyrábět z obrazů fotky. Ale inspiraci to přináší, to jo.

Teď by mě asi vyprovokovala nejnovější kniha Václava Klause Zničí nás klima, nebo boj s klimatem?. Byla by to bláznivá komedie či něco perverzního.

Radek Bajgar