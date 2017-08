Metropole by se do budoucna měla dočkat kvalitnějších uměleckých děl v ulicích. Podle odborníků totiž nyní vládne v Praze v tomto ohledu chaos.



Magistrát spolu s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) by to však chtěl změnit.

Kateřina Severová