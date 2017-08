Začátek prázdnin už v červnu, do školy v srpnu, navrhuje Mihola

Bezmála sto let usedají čeští žáci prvního září do školních lavic. Po příštích volbách by se to mohlo změnit, alespoň pokud lidovci uspějí ve volbách a ve vládě obsadí resort školství. Prázdniny by začaly dětem už v červnu, třídy by se žáky naplnily opět v srpnu.

Michal Šťastný