Deratizace ve Zlíně

Měsíční deratizaci potkanů spustí od 4. září Zlín. Nástrahy budou kladeny jak do kanalizační sítě, tak do nor a dalších vybraných objektů. Potkan dospívá po třech měsících života, samice je březí jen tři týdny a vrhá až sedmkrát do roka až 15 mláďat.