Prezident Miloš Zeman nezvažuje milost šéfovi ANO Andreji Babišovi v případě odsouzení v kauze Čapího hnízda, jak to udělal v poslední době v případě třiadvacet let vězněného Jiřího Kajínka.



„Můžu to jednoznačně odmítnout. Babiš není Kajínek, který seděl 23 let.

(ada)