Trump ve Phoenixu aneb Proti všem

S Afghánistánem to Donald Trump prohrál. Ať se mu to líbilo, nebo ne, musel v noci na úterý souhlasit s pokračováním ve válce, čímž porušil jeden ze svých výrazných předvolebních slibů.

Nebyl by to ale Trump, aby se vzápětí nepokoušel razantně získat zpátky iniciativu.

Michal Mocek