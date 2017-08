Brno postaví byty pro rodiny i seniory

Přes sto nových bytů vznikne v Brně na Vojtově ulici. Bydlet by v nich měli mladé rodiny a senioři. Stavbu za bezmála 400 miliónů korun už schválili zdejší radní. V blízkosti bytů vzniknou i nová parkovací místa. Práce by měly skončit do dvou let.

(MIŠ)