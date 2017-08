Vítězný návrh na lávku spojující Holešovice s Karlínem do září

PRAHA – Do architektonické soutěže na lávku spojující Holešovice s Karlínem přes ostrov Štvanice se přihlásilo 48 návrhů. Odborná komise by měla hodnotit návrhy 6. a 7. září. Vítězný návrh by měl být vybrán do konce září.

(ČTK, zr)