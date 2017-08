Záložník Ajaxu Václav Černý (13 zápasů/7 gólů) a bek Brightonu Aleš Matějů (12/1) by měli být základními kameny fotbalové reprezentace do 21 let, kterou nově buduje kouč Vítězslav Lavička pro kvalifikaci ME s finálovým turnajem v létě 2019 v Itálii a San Marinu, odkud nejlepší týmy postoupí na OH 2020.