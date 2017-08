Vyjde komiks o Nicku Caveovi

Mercy On Me, tak se jmenuje komiksová kniha, který představí populárního australského zpěváka Nicka Cave.

Jejím autorem je ceněný německý výtvarník Reinhard Kleist a její obsah se bude týkat jak umělcova dětství, puberty, tak jeho „dospělého“ působení v rockových kapelách The Birthday Party a Nick Cave and The Bad Seeds.

(jaš)