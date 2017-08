Ať Praha zveřejní, kolik miliard přihraje developerům

Medializovaný případ náměstí Curieových (před hotelem InterContinental), které by podle návrhu nového Metropolitního plánu mělo být zastavěné, zarazil i piráty. Současný majitel pozemku, miliardáři okolo J&T, by díky této administrativní změně vydělali nejméně 150 miliónů, aniž by museli hnout prstem, zato městu by se zvýšily náklady.

Jakub Michálek