Ohlas na článek

Radši bych si doplatil



V článku pana Jelínka Výlet do minulosti (Právo 16. 8.) mě zaujala věta „Jak se výrok Kdo na to má, ať si zaplatí lepší péči, poslouchá těm, kteří na to nemají?“ Jsem důchodce a při mé výši důchodu určitě patřím mezi ty, kteří „na to nemají“.