Hlavy v písku

Jestli Andrej Babiš nedokáže k Čapímu hnízdu povědět nic víc, než je to nehorázné, odmítám to, jde o kampaň a spiknutí, opakují se padesátá léta apod., tak je to dost zlé. Musel tušit, že v okamžiku jeho vstupu do vrcholové politiky majetkové přesuny okolo farmy na sebe strhnou pozornost, a měl na to být argumentačně připraven.

Lukáš Jelínek