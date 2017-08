Neziskovky

Sloupek



Hodně stránek už bylo popsáno polemikami, zda je možno řídit stát jako firmu.

Snad se lze shodnout, že by to bylo možné v případě, pokud by firmy nebyly soukromé vlastnictví, pokud by nemusely produkovat zisk a pokud by jejich zaměstnanci pravidelně ze svých řad volili a měli možnost kdykoliv odvolat ty, kdo firmu reprezentují a řídí.

Jan Keller