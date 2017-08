MILÁN – O českého fotbalového reprezentanta Patrika Schicka se podle italských médií výrazně zajímá Borussia Dortmund. Útočník Sampdorie Janov však údajně dává přednost přestupu do Interu Milán, kam by mohl v nejbližší době odejít za 30,5 miliónu eur (asi 798 miliónů korun) poté, co mu nevyšel plánovaný transfer do Juventusu.

(ČTK)