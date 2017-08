Pokud by došlo k trestnímu stíhání Andreje Babiše, bylo by sice jeho jmenování premiérem možné, podle odborníka na ústavní právo Jana Wintra by to ale oslabilo důvěru lidí v demokratické instituce.



* * Prezident Miloš Zeman vzkázal, že jmenuje premiérem vítěze voleb.

Jan Rovenský