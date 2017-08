Změnit dvoukolovou volbu do Senátu za jednokolovou? Mezi odborníky na ústavní právo má takový krok podporu a na první pohled vypadá logicky: po volbách by byl čas změnu provést, nevyžaduje zásah do Ústavy, ušetřilo by to peníze a nejspíš zvedlo i účast.

Jan Rovenský