Ukazuju to společné

Ben C. Solomon (1987) je válečný reportér a zahraniční korespondent The New York Times. Video -reportáže z válek (v Sýrii, Libyi, Iráku či na Ukrajině) a dalších bolavých míst dnešního světa (epidemie eboly v Sieře Leone) mu vynesly Pulitzerovu cenu (2015) či dvojnásobné ocenění na World Press Photo (2015 a 2016).

Štěpán Kučera