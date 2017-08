Volební právo by mělo být vázané na ukončené základní vzdělání. Navrhuje to poslankyně extrémně pravicové strany Jobbik Dóra Dúróová.

Poslankyně tvrdí, že pokud by se zabránilo volit nevzdělaným lidem, kteří neumějí číst a psát, zabránilo by se také kupování jejich hlasů.

(ivi)