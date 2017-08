Co má přednost: zdraví lidí, nebo těžká kamiónová doprava?

NÁZOR



Když se někomu do něčeho nechce, obvykle říká, že to nejde, že to není jen tak, že by to bylo moc složité, že by to bylo drahé… Zkrátka nějaký důvod se vždycky najde. Třeba že Praha je sobecká, když už nechce nechat projíždět kamióny hustě zabydlenými částmi hlavního města.

PETR ŠTĚPÁNEK