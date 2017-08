Rosolová se bála závodit, tak našla kouče ze Srbska

V roce 2012 se Denisa Rosolová poprvé věnovala čtvrtce překážek. A byl to snový průlom do další z mnoha disciplín, které během kariéry zvládla. Z ME v Helsinkách vezla stříbro, na OH v Londýně doběhla sedmá.

Teď se na stadión ve Stratfordu vrací o pět sezón zkušenější.