Pokud lidstvo nezačne řešit problémy globálního oteplování, zasáhnou už v řádu desítek let části indického subkontinentu extrémní vedra provázená velkou vlhkostí, která mohou do několika hodin zabít i zdravé lidi. Vyplývá to z výzkumu, o němž napsal britský The Guardian.

(ČTK, brw)