* ZLÍCHOVSKÝ TUNEL směr Barrandovský most bude od 7. do 9. 8. v noci uzavřen. Od 9. do 11. 8. bude v noci uzavřen východní tubus směr Smíchov. Kvůli čištění kamer bude probíhat úplná uzávěra Strahovského tunelu od 5. 8. od 23 hod. do 6. 8. do 5 hod.

(kas)