Pražští záchranáři budou školit budoucí letecké záchranáře z čínské Šanghaje. První šestičlenný tým by měl do Prahy přiletět letos v říjnu. ČTK to sdělil pražský radní Radek Lacko.

Celkem by mělo do Prahy na školení postupně dorazit z Číny pět týmů záchranářů.

(ČTK)