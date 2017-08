Siniaková: triumfální slzy i vidina top 20

Před čtvrtečním odletem do Toronta zašla Kateřina Siniaková ke kadeřnici, která jí narovnala kudrnaté lokny. „Možná to tak pár dnů vydrží a pak se to vrátí do normálu,“ usmívala se čerstvá vítězka turnaje v Bastadu, která je opět mezi čtyřiceti nejlepšími tenistkami světa.

Marek Burkert