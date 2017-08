Výři dostanou svobodu

Do volné přírody se v rámci ochrany ohrožených druhů dostanou dva mladí výři, kteří se narodili v ostravské zoologické zahradě. Ta poskytuje pro vypuštění do volné přírody mláďata vybraných sov, například sovu pálenou, sýčka obecného, puštíka bělavého, či dravců, jako je orlosup bradatý, sup hnědý a sup bělohlavý.

(plk)