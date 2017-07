PLZEŇ – Fotbalový reprezentant do jednadvaceti let Aleš Matějů má namířeno z Viktorie Plzeň do kádru nováčka anglické ligy Brightonu, kde by se měl stát spoluhráčem Jiřího Skaláka.

Jednadvacetiletý krajní bek už odjel za kanál La Manche na lékařské testy a brzy by měl podepsat smlouvu.

(ČTK)