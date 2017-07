Ministr financí Ivan Pilný a ministr obrany Martin Stropnický (oba ANO) včera potvrdili, že výdaje na obranu do roku 2020 stoupnou na 1,4 procenta hrubého domácího produktu. Je to podíl, na kterém se už dřív dohodla koalice s tím, že do roku 2024 to budou dvě procenta.

(zr, ČTK)