Neposílali děti do školy, hrozí jim vězení

Rodičům z Kladna hrozí pět let vězení za to, že neposílali své dvě dcery do školy. Muž a žena jsou obviněni z ohrožování výchovy dítěte. Dívky zameškaly stovky hodin výuky. Sedmatřicetiletá žena a její třiatřicetiletý partner neposílali dcery do školy letos od ledna do června, a to ani přes výzvy školy.

ČTK