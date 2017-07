K Gerrardovi! Jaroš podepsal v Liverpoolu

Talentovaný fotbalový brankář Vítězslav Jaroš podepsal v šest -nácti letech tříletou smlouvu v anglickém Liverpoolu. Do slavného klubu míří z pražské Slavie, působit bude v týmu do 18 let, kde jej povede legenda Reds Steven Gerrard.

„Je to jako sen.

René Machálek