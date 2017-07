* ČEŠKA ZRANĚNÁ V HURGHADĚ při útoku na turistky na pláži zatím zůstává v nemocnici v Káhiře. Sdělila to mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. O zdravotním stavu turistky, kterou útočník zasáhl nožem do nohy a do zad, a jejím případném převozu do ČR včera jednali zástupci české ambasády v Egyptě s její rodinou a lékaři.

(ČTK)