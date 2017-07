Mladík nepřežil náraz autem do stromu

Automobil se třemi mladými muži ve věku od 23 do 27 let havaroval v neděli po třetí hodině ranní u Jeřmanic na Liberecku.

Po nárazu auta do stromu byli řidič a cestující na zadním sedadle těžce zraněni, nejmladší z nich, který seděl na místě vedle řidiče, náraz do stromu nepřežil.

