Zlodějíček na ulici někoho okrade, policie ho dopadne a on skončí s podmínkou. O půl roku později se chmaták dostane do křížku se zákonem znovu a soud mu jen podmínku prodlouží nebo mu udělí další.



Měla by to být spíš výjimka, ale podle policistů, kteří řeší krádeže denně, je to běžná praxe.

Barbora Janáková, Marek Bádal