Odpad by neplatili senioři a děti

Senioři nad 65 let a děti do 18 let by nemuseli od příštího roku platit v Ústí nad Labem poplatek za komunální odpad. Vyplývá to z návrhu nové vyhlášky, kterou by se zastupitelé měli zabývat na podzim. Ústečané by měli za odpad i nadále platit 500 korun ročně jako dosud.

(ape)