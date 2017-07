O opravu náměstí Františka Rasche nebyl zájem

Žádná stavební firma neprojevila zájem začít pracovat na revitalizaci přerovského náměstí Františka Rasche. Radní Přerova rozhodli o tom, že si rekonstrukci přímo objednají od firmy Strabag. Její dělníci by se měli do úprav pustit už na konci léta a do podzimu by měl být i tamní park částečně v novém kabátě.

Petr Marek