Izrael: Azariu propustili do domácího vězení

Izraelský voják Elor Azaria, který loni zastřelil zraněného palestinského útočníka a byl za to v únoru odsouzen na 18 měsíců, byl propuštěn do domácího vězení. Podle listu The Jerusalem Post to ale neznamená, že si trest neodpyká v plné výši – o tom nyní rozhodne odvolací soud.

(brw)