Abú Bakr Bagdádí, vůdce Islámského státu (IS), je naživu. Tvrdí to šéf tajné služby v iráckém Kurdistánu, i když Rusko ohlásilo zabití Bagdádího při náletu už v červnu a později to potvrdily Íránské republikánské gardy, Irák a podle Iráčanů i IS.

(brw, BBC, ČTK)