S charakteristickým sebevědomím potvrdil americký prezident Donald Trump úmysl jít do dalších voleb v listopadu 2020. O svém úspěchu nepochybuje.



„Mám to plně v úmyslu. Zdá se, že si to všichni přejí,“ komentoval další kandidaturu na prezidentský post v britském listu The Mail on Sunday.

(doh, ČTK)