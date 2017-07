Volby do Sněmovny by na přelomu června a července vyhrálo hnutí ANO s 29,3 procenta, vyplývá ze včera zveřejněného volebního modelu agentury Focus.

Koalici lidovců a Starostů a nezávislých, která ke vstupu do Sněmovny potřebuje deset procent hlasů, by volilo jen 7,6 procenta lidí.

(ČTK, zr)